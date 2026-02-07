İhlas Haber Ajansı
Turşu bidonunda uyuşturucu ticareti! 5 şüpheli gözaltında
Hatay'da uyuşturucu madde ve kaçak alkol ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi de tutuklandı. Şahısların uyuşturucu maddeleri gazeteyle kapladıkları turşu bidonlarında saklamaları ise dikkat çekti.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cemal Gürsel Mahallesi'nde şüphelilere ait konut ve eklentilerde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda; gazeteyle kaplanmış turşu bidonları içerisinde 4 kilo 800 gram kubar esrar, 103 adet captagon hap, 150 gram kenevir tohumu, 51 kök kenevir bitkisi, 650 litre kaçak alkol, 1 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.A.S., A.H., H.H. ve D.H. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.A.H. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
