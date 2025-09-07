Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uçaklardaki yeni dönemi Bakan Uraloğlu duyurdu: Su artık bedava!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Uçaklardaki yeni dönemi Bakan Uraloğlu duyurdu: Su artık bedava!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakan Uraloğlu, uçak yolculuklarında ücretli satılan suyun artık ikram olarak yapılacağını duyurdu. Alınan karara göre her yolcuya en az 200 milimetre içme suyunu temin etmek zorunlu olacak.

Uçak yolculuklarında bir dönem kapanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.” ifadesini kullandı.

Uçaklardaki yeni dönemi Bakan Uraloğlu duyurdu: Su artık bedava! - 1. Resim

SAĞLIK RİSKLERİ AZALACAK

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, “Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Uçaklardaki yeni dönemi Bakan Uraloğlu duyurdu: Su artık bedava! - 2. Resim

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

