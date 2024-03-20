Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Mart 2024 14:13 - Güncelleme: 20 Mart 2024 14:25 - Güncelleme:

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Antalya'da yaşanan elektrikli soba faciasında alevler 3 aylık Meva bebeğin ölümüne neden oldu. Üniversitedeki sınavına gittiği öğrenilen anne Şeval Çalı eve döndüğünde bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.