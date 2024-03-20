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Haberler > Gündem > Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu

Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yaşanan elektrikli soba faciasında alevler 3 aylık Meva bebeğin ölümüne neden oldu. Üniversitedeki sınavına gittiği öğrenilen anne Şeval Çalı eve döndüğünde bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan anne Şeval Çalı, 3 aylık Meva adındaki bebeğini uyuttuktan sonra sınava katılmak için babasıyla birlikte dışarıya çıktı.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN MEVA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - 1. Resim

Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan Meva'yı dışarı çıkarmaya çalıştı ancak alevler nedeniyle içeri giremedi.

Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - 2. Resim

Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı, minik bebeğin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - 3. Resim

EVE DÖNEN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve dönen Şeval Çalı ise bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - 4. Resim

Minik Meva’nın cansız bedeni ise savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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