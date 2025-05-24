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Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, havalimanında yolcuyla tartıştı: Beni mi doğrayacaksın?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, ‘Et Profesörü', ‘Etin Ustası' olarak da tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan ile bir yolcu arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Asan tartışma sırasında yolcuya "Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?" dediği görüldü.

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartıştı. Asan tartıştığı yolcuya ‘Sen kimi doğruyorsun?' derken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, havalimanında yolcuyla tartıştı: Beni mi doğrayacaksın? - 1. Resim

‘Et Profesörü', ‘Etin Ustası' olarak da tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, iddiaya göre Giresun'daki bir yemek festivaline gitmek üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcuyla tartışma yaşadı.

Ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, havalimanında yolcuyla tartıştı: Beni mi doğrayacaksın? - 2. Resim

"BENİ Mİ DOĞRAYACAKSIN"

Tartıştığı yolcunun kendisine sarf ettiği sözlere sinirlenen Asan'ın ‘Beni mi doğrayacaksın, sen kimi doğruyorsun?' dediği görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma bir süre sonra sonlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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