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Uşak'tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uşak&#039;tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uşak'ta inşaat halindeki binanın 9. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak Fatih Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde bulunan bir apartman inşaatında 9'uncu katında asansörlü iskelede çalışan Mehmet Elkan (44) dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Elkan'ın düştüğü fark eden diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Elkan'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet Elkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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