Üsküdar Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Üsküdar Belediyesi’ni sarsan rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Geçtiğimiz salı günü Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı arttı! 9 isme tutuklama talep edildi

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Aralarında Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, iş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan'ın da gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı arttı! 9 isme tutuklama talep edildi

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

