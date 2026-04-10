Üsküdar Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı arttı! 9 isme tutuklama talep edildi
Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.
- Yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler tespit edildi.
- İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A., Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, iş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan'ın da aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Üsküdar Belediyesi'ni sarsan rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.
Geçtiğimiz salı günü Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA
Aralarında Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, iş insanları Ufuk Karadağ ve Yavuz Cenan'ın da gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
