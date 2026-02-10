Üsküdar Devlet Hastanesi’nde ameliyat için hastalardan usulsüz ek ücret istendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 2 doktor rüşvet suçundan gözaltına alındı.

Sağlık sektöründe yaşanan rüşvet skandalı CİMER'e yapılan ihbarların ardından ortaya çıktı.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan G.Ö. ve C.G. isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edildi.

Şüpheli doktorlar bugün gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Üsküdar Devlet Hastanesi ve CİMER ihbarları üzerine başlatılan ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üsküdar Devlet Hastanesinde görev yapan (G.Ö.) ve (C.G.) isimli doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edilmiş olup, şüpheliler rüşvet suçundan 10.02.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Adli soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltında

Haberle İlgili Daha Fazlası