Karabük'te inşaat çalışmaları sonrası oluşan çatlak ve yarıklar valilik konutuna doğru ilerliyor. Endişe artarken, bölgede güvenlik önlemleri altında başlatılan güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yürütülen inşaat faaliyetlerinin ardından yolda oluşan çatlaklar zamanla genişleyerek derin yarıklar haline geldi.

Valilik konutu tehlikede! Güvenlik önlemleri alındı, çatlaklar ilerliyor

YARIKLAR VALİLİK KONUTUNA İLERLİYOR

Yarıkların valilik konutuna doğru ilerlemesi üzerine yetkililer harekete geçerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Muhtemel bir riskin önüne geçmek amacıyla güçlendirme ve dolgu çalışmalarına hız verildi.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, çatlak ve yarıkların ilerlemesini durdurmak için kontrollü şekilde müdahalelerini sürdürüyor.

