Valilik konutu tehlikede! Güvenlik önlemleri alındı, çatlaklar ilerliyor
Karabük'te inşaat çalışmaları sonrası oluşan çatlak ve yarıklar valilik konutuna doğru ilerliyor. Endişe artarken, bölgede güvenlik önlemleri altında başlatılan güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde inşaat faaliyetleri sonrası oluşan çatlaklar valilik konutuna ilerleyince güvenlik önlemleri artırıldı ve güçlendirme çalışmalarına başlandı.
- Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde inşaat faaliyetlerinin ardından yolda oluşan çatlaklar zamanla genişleyerek derin yarıklar haline geldi.
- Yarıkların valilik konutuna doğru ilerlemesi üzerine yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
- Muhtemel bir riskin önüne geçmek amacıyla güçlendirme ve dolgu çalışmalarına hız verildi.
- Çalışmalar kapsamında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
- Ekipler, çatlak ve yarıkların ilerlemesini durdurmak için kontrollü şekilde müdahalelerini sürdürüyor.
Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde yürütülen inşaat faaliyetlerinin ardından yolda oluşan çatlaklar zamanla genişleyerek derin yarıklar haline geldi.
YARIKLAR VALİLİK KONUTUNA İLERLİYOR
Yarıkların valilik konutuna doğru ilerlemesi üzerine yetkililer harekete geçerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Muhtemel bir riskin önüne geçmek amacıyla güçlendirme ve dolgu çalışmalarına hız verildi.
Öte yandan, çalışmalar kapsamında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, çatlak ve yarıkların ilerlemesini durdurmak için kontrollü şekilde müdahalelerini sürdürüyor.