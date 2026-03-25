CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığı hakkındaki iddiaları, Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan ve görevden uzaklaştırılan tapu teknikerinin ifadesi ile de çürütüldü. Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan ve Antalya'da gözaltına alınan tapu teknikeri, sorgulamada Gürlek üzerine 4 tapu olduğunu belirterek, Özel'in '16 tapulu ev' iddiasını boşa düşürdü.

HABER MERKEZİ - Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 16 tapulu evi olduğuna yönelik iddiası asılsız çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında benzer açıklamalarını sürdürdü.

Özel “Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik, yalanlama varsa çıkıp söyleyin” dedi.

Gürlek, iftira davası açacağını duyurmuştu. Özel “Açılmış bir dava yok ama ben dava açıyorum. O davada avukatlar tapu sicil kayıtlarını isteyecek ve kim doğru söylüyor millet görecek. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları ise özür beklerken Özel’in iddiaları ısrarla gündeme getirmesinin art niyetli olduğu yorumunda bulundu. Kulislerde Özel için “Hakkındaki iddiaları gölgelemek istiyor” değerlendirmesi yapılıyor. Bu arada kanunsuz şekilde Gürlek’in tapu sorgusunu yapanlar Özel’in iddiasının doğru olmadığı yönünde ifade verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

AYŞEGÜL YEM Mİ?

Bakan Gürlek’in mülkiyet bilgilerini usulsüz şekilde sorguladığı tespit edilen tapu çalışanları hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Afyonkarahisar Çobanlar Tapu Müdürü M.D. ve Antalya Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A. mahkemeye sevk edilirken, Çorum Boğazkale Tapu Müdürü V.S. görevden uzaklaştırıldı.

Usulsüz şekilde sorgulama yaptığı tespit edilen ve mahkeme kararıyla tutuklanan tekniker D.A. ifadesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı “Ayşegül” isimli bir kadının ricası üzerine sorgulama yaptığını belirterek şunları söyledi:

Sorgulamada Bakan’ın üzerine kayıtlı sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüm. Kullanıldığımı sonradan anladım. Bir anlık gafletle yaptım. Ayşegül isimli şahsın terör örgütü üyesi olduğu bilgisine sonradan ulaştım. Bilgileri paylaştıktan sonra ilgili şahıs sosyal medya hesaplarını kapatarak benimle iletişimi kesti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

GÜRLEK TAZMİNAT KAZANDI

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir’e karşı açtığı iftira ve hakaret davasını kazandı.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akın Gürlek’in lüks yatı olduğunu öne süren Özel ile Emir’in yüz ellişer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Özel’in ödeme yapmayarak istinaf kararının beklenmesini talep ettiği, Emir’in ise kendi iddiaları sebebiyle oluşan tazminatın tamamının CHP Genel Merkezi tarafından yatırıldığı kaydedildi. Bakan Gürlek’in kendisine ödenen 150 bin lira tazminat tutarını AFAD’a bağışladığı belirtildi.

