Yargıtay başkanı seçilemedi! 23. turdan da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da başkanlık krizi sürüyor. Başkan Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 23'üncü turunda sonuç çıkmadı. Seçime bugün 24'üncü tur oylamayla devam edilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle yapılan başkanlık seçimlerinin 23. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 124 oy aldı. Seçime katılım 329 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime bugün 24. tur oylamayla devam edilecek.

YİĞİT YENİDEN SEÇİLDİ

Bu arada Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in 7 Mayıs 2020’de başladığı görev süresinin dolacak olması sebebiyle mevzuat gereği dün Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı. Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi. Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.