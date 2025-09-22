Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yargıtay onadı! Sosyal medyada başkasının numarasını paylaşmak suç sayıldı!

Yargıtay onadı! Sosyal medyada başkasının numarasını paylaşmak suç sayıldı!
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sosyal medyada başkasına ait telefon numarasını paylaşan kişilere, "özel hayatın gizliliğini ihlal"i kapsamında hapis cezası verilmesini onadı.

Sosyal medyada başkasına ait telefon numarasını "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaşan kişiye Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi onandı.

EVLİLİK NOTUYLA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI 

Dairenin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram'da oluşturduğu bir hesapta "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Söz konusu paylaşım nedeniyle başkaları tarafından aranan mağdur, paylaşımı yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.

BERAATİNE KARAR VERİLMİŞTİ 

Kimliği tespit edilen, paylaşımı yapan kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

SUÇ VASFI OLDUĞU BELİRLENDİ 

Yargıtay istinaf kararını uygun bularak sanığın temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay'a iletildi. Hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.

