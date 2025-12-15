Ticaret Bakanlığı, takipçilerini yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren 15 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanacağını açıkladı. Bakanlık, denetimlerin devam ettiğini belirterek, sürecin yürütülebilmesi için gerekli kurumlara başvurular yapıldığını söyledi.

Yasa dışı bahis operasyonları sürerken, Ticaret Bakanlığı yeni alınan kararlara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, tüketicilerini çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanacağını duyurdu.

15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğünün altı çizilen açıklamada "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

BAŞVURULAR YAPILDI

Erişim engeli dışında söz konusu yüksek takipçili hesaplar ile yasa dışı bahis, kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi için gerekli kurumlara başvuruların da yapıldığı belirtildi.

Reklam Kurulu’nun, 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı da hatırlatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakanlık tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla yürütülen denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"MÜMKÜN OLMAYACAK"

Öte yandan TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi’ndeki düzenlemeler hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söylemişti:

"Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir. Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır.

