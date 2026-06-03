Çanakkale’de artan yangın riskine karşı anız yakılması yasaklandı. Valilik, üreticileri hasat döneminde kurallara uymaya çağırarak, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında anız yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.

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Hasat döneminin bereket ve emeğin karşılığı olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toprağımızı, çevremizi ve doğal yaşamı korumak hepimizin sorumluluğudur. Biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliği hükümlerine uyulması önem arz etmektedir. Anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili Valilik Tebliği kapsamında anız yakılması yasaklanmıştır. Küçük bir ihmal veya kıvılcım, büyük yangınlara ve ciddi zararlara neden olabilir. Kurallara uyalım, ürünlerimizi, toprağımızı ve geleceğimizi birlikte koruyalım. Tüm üreticilerimize güvenli ve bereketli bir hasat sezonu dileriz."

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Bilindiği gibi orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntem, yangın çıkmadan önce alınan tedbirlerdir. Bu kapsamda anız yakılmasının önlenmesi, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, tarım araçlarının düzenli kontrol edilmesi ve vatandaşların muhtemel risklere karşı duyarlı davranması büyük önem taşıyor.

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