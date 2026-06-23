Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde doğadan toplanması yasak olan yabani salep soğanlarını kaçak şekilde topladığı belirlenen 3 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilere, biyolojik çeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 2 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timleri, Çamlık köyü kırsalında ortak denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında arazide bulunan 3 kişinin, koruma altında bulunan yabani salep soğanlarını topladığı tespit edildi.

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4,5 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin topladığı yaklaşık 4,5 kilogram yabani salep ele geçirildi. El konulan salep soğanları, gerekli işlemlerin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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TOPLAM 2 MİLYON 97 BİN TL CEZA

Olay yerine gelen DKMP görevlileri tarafından hazırlanan tutanakla, şüpheliler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. "Biyoçeşitliliği tahrip etmek" suçundan kişi başına 699 bin 245 lira olmak üzere toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

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