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Yıldırım çarpan çocukları bakın nasıl kurtardılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Iğdır, Yıldırım Düşmesi, Kardeşler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü. Çocuklar ölüm tehlikesi ile burun burunayken, yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

Iğdır merkeze bağlı Asma köyü kırsalında yıldırım düşmesi sonucu 2 çocuk az kalsın hayatlarından olacaktı. Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

YARALANAN ÇOCUKLAR BÖYLE KURTARILDI

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı. Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler.

SAĞLIK DURUMLARI HALA KRİTİK

Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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