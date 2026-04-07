AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu arasında Türkevi'nde 2023 yılında gerçekleşen son görüşmenin arka planını anlattı. Çelik, "Netanyahu yine İran'ın nükleer programını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımız ise Netanyahu'ya, 'Sen hep bundan bahsediyorsun ama sende niye nükleer silah var?' diye sordu. Netanyahu bu soruyu reddedemedi ve 'İlk kullanan ben olmayacağım' cevabını verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile son görüşmesinde yaşanan ‘İran’ın nükleer programına’ ilişkin konuşmayı ilk kez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı.

Dün akşam A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Çelik, 20 Eylül 2023 tarihinde New York’taki Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın Netanyahu’ya verdiği tokat niteliğindeki cevabı paylaştı.

"HEP SÖYLÜYORSUN AMA SENDE NİYE VAR?"

Çelik, Gazze’deki soykırımın başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023’ten günler önce 20 Eylül 2023 tarihinde, New York’taki Türkevi’nde yapılan görüşmede, Erdoğan’ın Netanyahu’ya nükleer konusunda verdiği cevabı ilk kez aktardı.

Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkevi’nde Netanyahu’yı kabul ettiği sırada İsrail Başbakanı’nın görüşme sırasında konuyu ‘İran’ın nükleer programı’na getirdiğini ifade etti.

Netanyahu’un İran sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği tarihi cevabı aktaran Çelik, “Cumhurbaşkanımız’ın Netanyahu ile son görüşmesi. BM toplantısı vesileyle New York’tayız. Orada Türkevi’ne geldi Netanyahu. İran’ın nükleer programını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanımız ‘Sen hep bundan bahsediyordun ama sende niye nükleer silah var’ sorusunu sordu” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU İTİRAZ EDEMEDİ

Dünya sisteminin İsrail’i kuralın istisnası olarak kodladığı için bugün İsrail belası ile yüz yüze olduğunun altını çizen Çelik, Netanyahu’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine itiraz edemediğini ve kendisini “Nükleer silahı ilk kullanan ben olmayacağım” diyerek savunduğunu belirtti.

YÜZ YÜZE İLK VE SON GÖRÜŞMEYDİ

20 Eylül 2023 tarihinde uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin meselesi ile ilgili son gelişmeler görüşülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Netanyahu, söz konusu görüşmede ilk kez yüz yüze bir araya geldi. İki lider daha önce yalnızca telefonda görüşmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası