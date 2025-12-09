Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 4 araçtaki 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 araç yolda kaldı.

Araçtakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

