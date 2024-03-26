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Haberler > Gündem > Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün gece saatlerinde Reis Mahallesi Ordu Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü, yerdeki yağ sebebiyle sürüş hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı.

OTOMOBİLE ÇARPTI

Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarparak dururken, motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde sürüklendi. 
Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntüde, seyir halindeki motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kaydığı ve otomobile arkadan çarptığı, daha sonra motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı ve vatandaşların tepkisi yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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