Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mart 2024 09:19 - Güncelleme: 26 Mart 2024 09:22 - Güncelleme:

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.