Yolcu otobüsü otogara daldı! Yaralılar var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Temmuz 2024 20:22 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 20:29 - Güncelleme:

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Kırıkkale'de park halindeki yolcu otobüsü, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı. Kazada 3 yolcunun yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olaya tanıklık eden bir yolcu, "Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" dedi.