Yolcu otobüsü otogara daldı! Yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de park halindeki yolcu otobüsü, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı. Kazada 3 yolcunun yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Olaya tanıklık eden bir yolcu, "Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" dedi.
Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki 38 NK 060 plakalı otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu.
Park halindeki otobüs, teknik bir arıza nedeniyle hareket ederek otogarın içine daldı. Otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu otogarın içine girerek hasara yol açtı.
3 YOLCU YARALANDI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada otobüste ve otogar binasında hasar meydana geldi.
"ARIZA MI YAPTI BİLMİYORUM AMA..."
Otobüs şoförü T.B. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Olayın tanıklarından Okan Uçan adlı yolcu, "Otobüsün arkasında oturuyordum, dizi izliyordum. Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı