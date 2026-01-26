İsrail basını, terör örgütü YPG/SDG’nin yenilgiye uğraması ihtimalinin Tel Aviv’de ciddi endişe oluşturduğunu yazdı. İsrailli uzmanlar “Türkiye için artık bir cephe kapanıyor. Ankara yönünü şimdi Doğu Akdeniz’den Libya’ya kadar farklı alanlara çevirecek” dedi.

Suriye’nin kuzeydoğusunun terör işgalinden kurtarılmasıyla büyük bir endişeye kapılan İsrail tarafı, terör örgütü YPG/SDG’nin yenilmesinin Türkiye için bir cephenin kapandığı anlamına geleceğini ifade etti.

Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak İsrail basınına konuşan İsrailli güvenlik uzmanı S. Gal, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’in Yunanistan’a yaptığı resmî ziyareti işaret ederek İsrail-Yunanistan ilişkisinin Türkiye karşısında yeni bir safhaya girdiğini kaydetti. Terör örgütü YPG/SDG’nin siyasi ve askerî baskılarla ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Gal, Suriye’nin kuzeydoğusundan gelen haberlerin endişe verici olduğunu söyledi. Gal “Bu kaygı verici bir gelişme. Tel Aviv buna karşı mutlaka bir tedbir almak zorunda kalacaktır” dedi.

YENİ HEDEFLER BULACAKLAR

YPG’nin yenilmesinin yalnızca Suriye sahasıyla sınırlı kalmayacağını, bu durumun tüm bölgesel dengeleri etkileyeceğini söyleyerek, Suriye cephesinin kapanmasıyla Türkiye’nin başka yerlere yöneleceğini iddia etti. Başka yerleri Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege Denizi, Libya ve Somali olarak tarif eden Gal “Bu bağlamda, Yunanistan ve İsrail tehditleri birbirinden bağımsız olarak görme lüksüne sahip değil. Eğer YPG bugün düşerse, yarın zamanın kendi lehine işlediğine daha çok inanmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız” uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası