Aksaray’da ishal şikâyetiyle yürüyerek girdiği hastaneden taburcu edileceği gün kalbi duran 4 yaşındaki Mihra, ailesinin iddiasına göre yanlış enjeksiyon sonrası yatağa ve makinelere bağlı hayat mücadelesi veriyor.

Aksaray’da 4 yaşındaki Mihra Bektaş’ın hastanede gördüğü tedavi sonrası ağır engelli hale gelmesi, ailesinin iddialarıyla gündeme geldi. Ailesi, yürüyerek götürdükleri hastaneden aylar sonra kızlarını yatalak şekilde eve getirdiklerini belirterek adalet için çağrı yaptı.

Yürüyerek girdiği hastanede yatalak oldu! Yanlış iğne iddiası gündeme oturdu

"ENJEKSİYON ESNASINDA KALBİ DURDU" İDDİASI

Olay, 1 Mart 2024’te Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. İshal ve kusma şikâyeti bulunan Mihra, ailesi tarafından hastaneye götürüldü ve çocuk servisine yatırıldı. Beş gün boyunca tedavi gören küçük kız için 5 Mart’ta taburcu kararı verildi.

Baba Barış Bektaş’ın iddiasına göre, taburcu kararının ardından odaya giren bir hemşire, damar yolunun tıkalı olduğunu söyleyerek ilacı şırıngayla doğrudan enjekte etti. Enjeksiyon sırasında Mihra’nın kalbi durdu. Ailenin yardım çağrısı üzerine yapılan müdahaleyle küçük çocuk hayata döndürüldü ancak yoğun bakıma alındı.

O günden bu yana Mihra’nın bilincinin kapalı olduğunu anlatan baba Bektaş, kızının konuşamadığını, yürüyemediğini ve kendi başına beslenemediğini söyledi. Küçük çocuğun solunum ve nabız destek cihazlarına bağlı olarak hayatını sürdürdüğünü belirten aile, olayın ihmal sonucu yaşandığını öne sürdü.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Baba Bektaş, yaşananların ardından olayın adli vaka olarak bildirildiğini ifade ederek, “Kızım sağlıklı bir şekilde hastaneye girdi, şimdi ise yatağa bağlı. Adalete güveniyoruz. Kızımın yeniden eski günlerine dönmesini umut ediyoruz” dedi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

