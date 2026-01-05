Süper Lig'de 17 haftalık ilk devreyi 23 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep FK, 35 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdığını duyurdu.

2024-2025 sezonunda takıma katılan 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Badou Ndiaye

Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze 2024-2025 sezonunda katılan ve iki sezondur armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" denildi.

14 MAÇTA BİR ASİST

Ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve Pendikspor formaları da giyen Badou Ndiaye, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta 596 dakika süre alırken, bir asist yaptı.

