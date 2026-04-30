1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün 2026 yılında cuma gününe denk gelmesi, hem bankacılık işlemleri hem de kargo hizmetleri açısından vatandaşların gündemine geldi. Kargo ve banka hizmetlerinden faydalanmak isteyen birçok kişi ''1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, bankalar açık mı?'' sorularının cevaplarını arıyor.

1 Mayıs resmi tatili kapsamında kamu kurumlarıyla birlikte birçok özel sektör hizmetinde de değişiklikler uygulanabiliyor. Bilhassa banka işlemleri, para transferleri ve kargo teslimatları konusunda yoğun bir araştırma söz konusu. Peki, 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı, bankalar açık mı?



1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketlerinin büyük bölümü 1 Mayıs'ta faaliyet göstermiyor. Birçok kargo firmasında şubeler kapalı olurken, genel olarak operasyonlar durduruluyor. Bu nedenle gönderi kabulü ve işlem süreçleri yapılmıyor.

PTT Kargo da resmi tatil sebebiyle tamamen kapalı olacak. Bazı özel kargo şirketlerinde ise mesai saatleri ve çalışma düzeni farklılık gösterebileceğinden, hizmet alınacak firmanın iletişim kanallarından bilgi alınması tavsiye ediliyor.

1 MAYIS'TA KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

Resmi tatil kapsamında dağıtım hizmetleri de büyük ölçüde duruyor. Kargo firmalarının büyük bir kısmı 1 Mayıs günü teslimat gerçekleştirmiyor.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle tüm banka şubeleri kapalı olacak. Kamu ve özel bankalar hizmet vermeyecek. Şubeden işlem yapmak isteyenlerin işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması gerekiyor. Bankalar, hafta sonunun ardından 4 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

1 MAYIS’TA EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

Tatil gününde banka şubeleri kapalı olurken dijital bankacılık işlemleri kısmen devam ediyor. Aynı banka içerisindeki havale işlemleri anlık olarak gerçekleşirken, FAST sistemi üzerinden yapılan para transferleri de kesintisiz şekilde sürdürülebiliyor.

Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle işleme alınmıyor ve ilk iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara aktarılıyor. ATM işlemleri ve mobil bankacılık üzerinden yapılan ödemeler ise normal şekilde devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası