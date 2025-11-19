Başta öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenler, 19 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Özellikle bazı bölgelerde yaşanan yoğun hava koşulları gündeme gelen sebebiyle "19 kasım okullar tatil mi" sorusu için Milli Eğitim Bakanı (MEB) ve valiliklerden son dakika açıklaması bekleniyor. İşte 19 Kasım Çarşamba okullardaki son durum...

19 Kasım 2025 Çarşamba sabahı, milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığın arama motorlarında sorgulatarak güne başladı.

Hava şartları nedeniyle sıkça gündeme gelen tatil iddiaları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, bugün 19 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

19 Kasım 2025 Çarşamba günü okullar tatil değildir. Şu an itibarıyla (19 Kasım 2025 Çarşamba sabahı), Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya herhangi bir Valilik tarafından yapılmış resmî bir duyuru yapılmamıştır.

Bugün ders işlenecek, eğitim öğretime normal seyrinde devam edilecektir.

Şu an için Türkiye'nin hiçbir bölgesinde okulların tatil edildiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Tatil haberi geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

19 Kasım Çarşamba günü dersler normal programına göre işlenecektir.

