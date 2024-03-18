19 Mart İstanbul elektrik kesintisi! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar elektrikler ne zaman gelecek?

19 Mart İstanbul BEDAŞ-AYEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgulama! | İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. 19 Mart Salı BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri ile AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye ve Esenyurt elektrik kesintisi en çok araştırılan ilçeler olurken; Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar ve Başakşehir elektrik kesintisi listesi ve arıza sorgulama da en çok sorgulanan ilçeler oldu. İşte, 19 Mart Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Kartal, Kadıköy ve Kağıthane elektrik kesintisi son dakika bilgileri…

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 19 Mart! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 19 Mart Salı günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 MART

İstanbul’da 19 Mart Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KÜÇÜK AYAZMA sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:00:00 - 19/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 19/03/2024 00:01:00 - 19/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1828., 1829., 1832., 1833., 1834. sk bölgelerinde 19/03/2024 09:00:00 - 19/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, BURCU, PARK, YAYLA, ŞAFAK sk bölgelerinde 19/03/2024 09:30:00 - 19/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, SÜLEYMANİYE, ULUS, ŞAR sk bölgelerinde 19/03/2024 11:30:00 - 19/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, KUTLU, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, İNCİ sk bölgelerinde 19/03/2024 13:30:00 - 19/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah NEŞET ERTAŞ sk bölgelerinde 19/03/2024 10:00:00 - 19/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah AYVANSARAY, YAVEDUT sk / NİŞANCI mah ALACA TEKKE, ARPACI HAYRETTİN, NESİL ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgelerinde 19/03/2024 01:30:00 - 19/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BEYAZIT mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HACI KADIN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KALENDERHANE mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MESİHPAŞA mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAYA HATUN mah sk / YEDİKULE mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 18/03/2024 01:00:00 - 18/03/2024 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.