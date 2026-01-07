Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi’ne yönelik beklenen açıklama geldi. 2025-DUS 2. Dönem kapsamında gerçekleştirilen ek yerleştirme süreci tamamlanırken, tercih yapan adaylar için sonuç ekranı erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yürütülen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci dönem ek yerleştirme işlemleri, 24-29 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda sonuçlandırıldı. Boş kalan kontenjanlar için yapılan bu yerleştirme süreciyle birlikte, birçok aday uzmanlık eğitimine başlama hakkı kazandı.

2025-DUS 2. Dönem sonuç sorgulama: 2025-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

2025-DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin duyurusuna göre ek yerleştirme sonuçları 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.15 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile birlikte sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebiliyor.

2025 DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

DUS ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranına giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme girişin ardından adaylar yerleştirildikleri üniversite, uzmanlık alanı ve kontenjan bilgilerine detaylı şekilde ulaşabiliyor.



2025 DUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.





