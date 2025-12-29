2025 yılı Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (e-TEP/2) sonuçları bugün erişime açıldı. 29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen e-TEP/2 sınavının değerlendirme süreci tamamlandı ve adaylar sınav sonuçlarını artık görüntüleyebiliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, İngilizce yeterlik durumlarını öğrenerek üniversitelerdeki akademik süreçlerini planlayacaklar. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 2025 e-TEP/2 sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

2025 e-TEP/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

2025 E-TEP/2 SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 e-TEP/2 sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilir.

E-TEP SINAVI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Elektronik İngilizce Yeterlilik Sınavı e-TEP, ÖSYM tarafından geliştirilmiş bilgisayar tabanlı İngilizce yeterlilik sınavıdır. e-TEP TOEFL, IELTS ve PTE gibi uluslararası sınavlara benzer şekilde dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma ve yazmayı ölçüyor.

