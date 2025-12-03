Memur ve emekli maaşlarına yansıyacak 5 aylık zam farkının hesaplanmasında belirleyici olan Kasım 2025 enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TÜİK’in açıklayacağı veri, yıl sonu enflasyon beklentilerini de şekillendirecek. "2025 Kasım enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay düzenli olarak paylaştığı enflasyon verileri, Aralık ayının yaklaşmasıyla milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye başladı. Kasım 2025 enflasyonunun açıklanmasıyla hem memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam farkı netleşecek hem de kira artış oranları belirginleşecek.

2025 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK, tüketici fiyat endeksine ilişkin aylık raporunu her ayın 3’ünde yayımlıyor. Bu kapsamda Kasım 2025 enflasyon verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak verilerle birlikte Aralık ayı için kira artış oranı ve memur ile emeklilerin 5 aylık zam farkı da netleşecek.

Kasım ayı enflasyonu, yılın son çeyreğinde ekonomik beklentilerin nasıl şekilleneceğini de ortaya koyacak. Özellikle Ocak 2026 zammı için kritik önem taşıyan bu veri, hem iç piyasada hem de finans çevrelerinde merakla bekleniyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans’ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre Kasım ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,31 artması öngörülüyor. Bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun ise Kasım itibarıyla yüzde 31,65’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu beklentisi yüzde 31 ila yüzde 32,51 aralığında seyrediyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise Kasım enflasyonunun yüzde 1,59 seviyesinde gerçekleşebileceği, yıl sonu TÜFE’nin yüzde 32,20’ye yakın olacağı öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de son açıklamalarında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 civarında tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

2025 EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANMIŞTI

TÜİK verilerine göre Ekim 2025’te TÜFE aylık bazda yüzde 2,55 artmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak kaydedilmiş ve son 47 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 27 artış göstermişti.

12 aylık ortalamalara bakıldığında TÜFE'de yüzde 37,15, Yİ-ÜFE’de yüzde 25,49 artış oranı gerçekleşti.

