2026 Dünya Kupası'ndan hangi takımlar elendi? Dünya Kupası puan durumu
2026 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar gündemde. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken bazı takımlar için son 32 turu umutları sona ermeye başladı. İkinci hafta maçlarının ardından gruplardaki dengeler değişirken, puan tablosu da şekillenmeye başladı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar son 32 turuna yükselebilmek için kritik puan mücadelesi verirken, oynanan karşılaşmaların ardından bazı ekiplerin turnuvadaki kaderi de netleşti. Peki, 2026 Dünya Kupası'ndan hangi takımlar elendi?
2026 DÜNYA KUPASI'NDAN HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?
2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçların tamamlandığı gruplarda ilk elenen takımlar belli oldu. C Grubu'nda yer alan Haiti, oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrılarak son maç öncesinde üst tura çıkma şansını kaybetti. Brezilya, Fas ve İskoçya'nın puan topladığı grupta Haiti'nin son sırada kalması kesinleşti.
D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı da ilk iki maçın ardından turnuvaya veda eden ekiplerden biri oldu. Türkiye, son grup maçı öncesinde matematiksel olarak elendi. F Grubu'nda ise Tunus, iki maç sonunda puan alamayarak son 32 turu şansını kaybetti. Böylece şu ana kadar turnuvaya veda ettiği kesinleşen takımlar Haiti, Türkiye ve Tunus oldu.
DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU
A Grubu
Meksika 6 puan
Güney Kore 3 puan
Çekya 1
Güney Afrika 1
B Grubu
Kanada 4 puan
İsviçre 4 puan
Bosna Hersek 1
Katar 1
C Grubu
Brezilya 4 puan
Fas 4 puan
İskoçya 3
Haiti 0 puan
D Grubu
ABD 6 puan
Avustralya 3 puan
Paraguay 3 puan
Türkiye 0 puan
E Grubu
Almanya 6 puan
Fildişi Sahili 3 puan
Ekvador 1 puan
Curaçao 1 puan
F Grubu
Hollanda 4 puan
Japonya 4 puan
İsveç 3 puan
Tunus 0 puan
G Grubu
Yeni Zelanda 1 puan
İran 1 puan
Belçika 1 puan
Mısır 1 puan
H Grubu
Uruguay 1 puan
Suudi Arabistan 1 puan
İspanya 1 puan
Yeşil Burun Adaları 1 puan
I Grubu
Norveç 3 puan
Fransa 3 puan
Senegal 0 puan
Irak 0 puan
J Grubu
Arjantin 3 puan
Avusturya 3 puan
Ürdün 0 puan
Cezayir 0 puan
K Grubu
Kolombiya 3 puan
Demokratik Kongo 1 puan
Portekiz 1 puan
Özbekistan 0 puan
L Grubu
İngiltere 3 puan
Gana 3 puan
Panama 0 puan
Hırvatistan 0 puan