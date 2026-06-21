2026 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar gündemde. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken bazı takımlar için son 32 turu umutları sona ermeye başladı. İkinci hafta maçlarının ardından gruplardaki dengeler değişirken, puan tablosu da şekillenmeye başladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar son 32 turuna yükselebilmek için kritik puan mücadelesi verirken, oynanan karşılaşmaların ardından bazı ekiplerin turnuvadaki kaderi de netleşti. Peki, 2026 Dünya Kupası'ndan hangi takımlar elendi?

2026 DÜNYA KUPASI'NDAN HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?

2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçların tamamlandığı gruplarda ilk elenen takımlar belli oldu. C Grubu'nda yer alan Haiti, oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrılarak son maç öncesinde üst tura çıkma şansını kaybetti. Brezilya, Fas ve İskoçya'nın puan topladığı grupta Haiti'nin son sırada kalması kesinleşti.

D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı da ilk iki maçın ardından turnuvaya veda eden ekiplerden biri oldu. Türkiye, son grup maçı öncesinde matematiksel olarak elendi. F Grubu'nda ise Tunus, iki maç sonunda puan alamayarak son 32 turu şansını kaybetti. Böylece şu ana kadar turnuvaya veda ettiği kesinleşen takımlar Haiti, Türkiye ve Tunus oldu.

2026 Dünya Kupasından hangi takımlar elendi? Dünya Kupası puan durumu

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

A Grubu

Meksika 6 puan

Güney Kore 3 puan

Çekya 1

Güney Afrika 1

B Grubu

Kanada 4 puan

İsviçre 4 puan

Bosna Hersek 1

Katar 1

C Grubu

Brezilya 4 puan

Fas 4 puan

İskoçya 3

Haiti 0 puan

D Grubu

ABD 6 puan

Avustralya 3 puan

Paraguay 3 puan

Türkiye 0 puan

E Grubu

Almanya 6 puan

Fildişi Sahili 3 puan

Ekvador 1 puan

Curaçao 1 puan

F Grubu

Hollanda 4 puan

Japonya 4 puan

İsveç 3 puan

Tunus 0 puan

G Grubu

Yeni Zelanda 1 puan

İran 1 puan

Belçika 1 puan

Mısır 1 puan

H Grubu

Uruguay 1 puan

Suudi Arabistan 1 puan

İspanya 1 puan

Yeşil Burun Adaları 1 puan

I Grubu

Norveç 3 puan

Fransa 3 puan

Senegal 0 puan

Irak 0 puan

J Grubu

Arjantin 3 puan

Avusturya 3 puan

Ürdün 0 puan

Cezayir 0 puan

K Grubu

Kolombiya 3 puan

Demokratik Kongo 1 puan

Portekiz 1 puan

Özbekistan 0 puan

L Grubu

İngiltere 3 puan

Gana 3 puan

Panama 0 puan

Hırvatistan 0 puan

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