Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni duyuruyla birlikte öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvim netleşti. Tayin talebinde bulunacak öğretmenler, başvuru ve atama tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, 2026 il içi ve il dışı atama takvimi...

Yaz tatili döneminde gerçekleştirilecek mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının hangi tarihlerde alınacağını ve atamaların ne zaman yapılacağını duyurdu.

2026 İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı yaz dönemi yer değiştirme takvimine göre öğretmenlerin mazerete bağlı atama süreci iki aşamalı olarak yürütülecek. Başvurular aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında alınacak. Sürecin ilk aşamasında öğretmenlerden mazeretlerini gösteren belgelerle birlikte ön başvuru yapmaları istenecek.

Bakanlık açıklamasına göre ön başvurular 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu aşamada başvuruların uygunluğu değerlendirilecek ve şartları taşıyan öğretmenlerin tercih sürecine geçmesine izin verilecek. Böylece hem il içi hem de il dışı yer değiştirme taleplerinin mevzuata uygun şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

2026 İl içi ve il dışı atama takvimi! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri açıklandı

İL İÇİ MAZERET ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme kapsamında tercih başvuruları 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İL DIŞI MAZERET ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA DUYURUSU VE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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