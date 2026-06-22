Kuzey Yarımküre'de yaşayan milyonlarca kişi için yaz gündömümü yılın en uzun gündüzünün ve en kısa gecesinin yaşandığı gün olarak biliniyor. Aynı zamanda bu tarihten sonra gündüz süreleri yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Birçok kişi ise ''Günler ne zaman kısalmaya başlıyor, yaz gündönümü nedir?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Günler ne zaman kısalmaya başlıyor, yaz gündönümü nedir sorusu gündemde. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve eksen eğikliği nedeniyle her yıl belirli tarihlerde gündüz ve gece sürelerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Yaz gündönümü de değişimin en belirgin şekilde hissedildiği dönemlerden biri.

Günler ne zaman kısalmaya başlıyor, yaz gündönümü nedir?

GÜNLER NE ZAMAN KISALMAYA BAŞLIYOR?

Kuzey Yarımküre'de günlerin uzama süreci yaz gündönümüne kadar devam ediyor. Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'ın ardından ise gündüz süreleri kademeli olarak azalmaya başlıyor.

21 Haziran aynı zamanda Güneş'in gün içerisinde en uzun süre ufkun üzerinde kaldığı tarih olarak kabul ediliyor.

22 Haziran Pazartesi (bugün) itibariyle günler yavaş yavaş kısalmaya başlayacak.

Günler ne zaman kısalmaya başlıyor, yaz gündönümü nedir?

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi üzerine dik açıyla ulaştığı ana denir. Bu olay her yıl haziran ayının sonlarına doğru gerçekleşerek Kuzey Yarımküre'de astronomik yazın başlangıcı olarak kabul edilir.

Yaz gündönümünde Kuzey Yarımküre en uzun gündüzünü yaşarken, Güney Yarımküre'de ise yılın en kısa gündüzü görülüyor. Aynı zamanda Güney Yarımküre'de de günler uzamaya başlıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası