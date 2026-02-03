Merakla beklenen Ocak ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Kamuoyunca ''2026 Ocak enflasyon oranı açıklandı mı?'' sorusu gündemde yerini korurken beklenen enflasyon oranı da dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Şubat Salı günü kamuoyuyla paylaşacağı Ocak ayı enflasyon verileri öncesinde yapılan ankete 35 ekonomist katıldı. İşte enflasyon beklentileri ve merak edilen detaylar...

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonucu kamuoyunun gündemine geldi. Anket sonuçlarına göre ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi’nin ocak ayında aylık bazda ortalama yüzde 4,21 artış göstereceğini öngördü. Peki, 2026 Ocak enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 Ocak enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler TÜİKte!

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılı Ocak ayına ilişkin resmi enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak.

YILLIK ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin aylık enflasyon tahminlerine göre bir önceki ay yüzde 30,89 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun Ocak ayı verileriyle birlikte yüzde 29,86 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 23,73 olarak hesaplandı.

