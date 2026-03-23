Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir iddia araç sahipleri arasında kafa karışıklığına yol açtı. Paylaşımlarda bir sürücüye dikiz aynasına koku astığı gerekçesiyle 2.167 TL idari para cezası uygulandığı öne sürüldü. Gelişmenin ardından “Dikiz aynasına koku asmak yasak mı?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

Trafik güvenliği açısından en çok dikkat çeken nokta, dikiz aynasına asılan objeler oluyor. Uzmanlar, sürücünün ön görüşünü doğrudan etkileyebilecek her türlü eşyanın potansiyel tehlike oluşturduğunu ifade ediyor. Peki, dikiz aynasına koku asmak yasak mı, cezası var mı?

DİKİZ AYNASINA KOKU ASMAK YASAK MI?

Söz konusu iddiaların temelinde Karayolları Trafik Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi yer alıyor. İlgili düzenleme, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurların araç içerisinde bulundurulmasını yasaklıyor. Bilhassa sürücünün görüş alanını daraltabilecek aksesuar, süs eşyası veya benzeri objeler de yine bu kapsamda değerlendiriliyor.

Yetkililere göre burada belirleyici unsur kullanılan eşyanın türünden çok, araç içindeki konumu ve sürüş güvenliğine etkisi oluyor.

ARAÇ KOKUSU ASMAK YASAK MI, CEZASI VAR MI?

Araç içinde koku bulundurmanın doğrudan cezai işlem gerektiren bir durum olmadığı vurgulanıyor. Kokunun ön cam hizasında ya da dikiz aynasına asılarak görüşü kısıtlayacak şekilde yerleştirilmesi halinde sürücüye ceza uygulanabileceği belirtiliyor.

Küçük ve görüş alanını etkilemeyen konumda kullanılan araç kokuları kanunda belirtilene göre bir sorun oluşturmazken, büyük boyutlu veya görüş açısını daraltarak trafik güvenliğüini tehlikeye atan aksesuarlar risk oluşturabiliyor.



KANUN NE DİYOR?

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Araçların teknik şartlara uygunluğu: Madde 30 – Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun durumda bulundurulması zorunludur.

a) (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler 1 800 000 lira para cezası,

b) (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 3 600 000 lira para cezası İle cezalandırılırlar.

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlar, teknik

şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilebilir. (b)

bendindeki şartlara uymayan ve uyumsuzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte

olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi ihtar olunur. İhtarda verilen süre için teknik

şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç trafik zabıtasınca trafikten men edilir.

APP PLAKA CEZASI ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını verdi.

27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

Vatandaşların mağdur olmaması için Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan'a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.



