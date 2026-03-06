İstanbullular 6 Mart 2026 Cuma günü yaşanan su kesintilerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel duyuruların ardından “İstanbul’da sular ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” soruları yeniden gündeme geldi.

İSKİ tarafından paylaşılan günlük arıza ve bakım duyuruları İstanbul’daki planlı su kesintilerine dair sorgulamaları artırdı. Özellikle Beykoz, Beyoğlu ve Esenyurt ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin ne kadar süreceğini ve suların hangi saatlerde yeniden verileceğini öğrenmek için İSKİ’nin resmi sorgulama ekranına yöneliyor.

6 MART İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmalarını günlük olarak resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan duyurulara göre İstanbul’da bazı ilçelerde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle geçici kesintiler yaşanıyor.

6 Mart İSKİ su kesintisi! İstanbulda (Beykoz, Beyoğlu, Esenyurt) sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beykoz su kesintisi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 MM çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanıyor. 10.43'te başlayan kesintinin 15.00'te tamamlanması öngörülüyor. Kesinti, İncirköy Mahallesinde etkili oldu.

Beyoğlu su kesintisi, Bülbül, Hüseyinağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kocatepe, Sururi, Çukur, Şehit Muhtar Mahalleleri'nde etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin tahmini bitiş saati 14.00 olarak açıklandı. Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanıyor.

Esenyurt su kesintisi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde etkili olurken kesintinin tahmini bitiş saati 15.00 olarak açıklandı.

Akpınar, Ağaçlı, Işıklar, Odayeri ve İhsaniye Mahallelerinde etkili olan Eyüpsultan su kesintisi tahmin bitiş saati 13.00 olarak açıklandı. Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle uygulanıyor.

