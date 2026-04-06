Akaryakıt piyasasında dalgalanma sürerken araç kullanıcıları ''Motorine ne zaman zam gelecek?'' sorusuna cevap arıyor. Sektörde sızan bilgilere göre motorinin litre fiyatında ciddi bir artış beklentisi oluştu. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda beklenen artışın kısa süre içinde pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Beklenen artışın hayata geçirilmesi halinde motorin fiyatlarında dikkat çekici bir sıçrama yaşanacak. Hesaplamalara göre litre fiyatı İstanbul’da 85 TL’nin üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir’de de benzer şekilde 86 TL bandına ulaşması bekleniyor. Peki, motorine ne zaman zam gelecek?

Motorin fiyatlarında dikkat çeken bir artış beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 7 lira 65 kuruşluk zam öngörülüyor.

Söz konusu artışın dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde pompaya yansımasının beklendiği aktarılmıştı. Zam kararının uygulanması halinde motorin fiyatlarının büyük şehirlerde 85 TL’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Şu an için benzin fiyatlarında herhangi bir zam beklentisi bulunmuyor. Sektör kaynakları motorin grubunda bir fiyat artışı öngörüldüğünü belirtti.

Benzin fiyatlarında şimdilik değişiklik öngörülmezken, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ilerleyen günlerde fiyatlara etkisinin olup olmayacağı yakından takip ediliyor.

6 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzinin litre fiyatı 62,60 TL'den ve motorinin 77,47 TL'den başladığı belirtildi. Ankara için de fiyatlar benzinde 63,57 TL, motorinde 78,60 TL'den seyrediyor.

