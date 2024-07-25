ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Müslüman kadınlardan olan Rashida Tlaib, Netanyahu'yu protesto etti

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen sayısız katliamın sorumlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşmasına başlamadan önce ayakta alkışlandı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Taib, Netanyahu'yu üzerindeki kefiyesi ve "Savaş suçlusu" pankartı ile tek başına protesto etti.

24 Temmuz 2024 tarihinde ABD Kongresi'ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "onur konuğu" olarak davet edildi.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkarken Binyamin Netanyahu ayakta alkışlandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Rashida Tlaib ise Netanyahu'yu tek başına protesto etti.

RASHİDA TLAİB'DEN NETANYAHU'YA "SOYKIRIM SUÇLUSU" PANKART

Filistin bayraklı broş takan Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde tuttuğu "Savaş Suçlusu, Soykırım Suçlusu" pankartları ile tek başına protesto etti.

RASHİDA TLAİB KİMDİR?

Rashida Tlaib 24 Temmuz 1976 yılında ABD'nin Detroit şehrinde dünyaya geldi.

6 Kasım 2018 tarihinde ABD'de yapılan ara seçimlerde Michigan 13 Bölge'den Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

Ilhan Omar ile birlikte ABD Temsilciler Meclisine seçilen ilk Müslüman kadın oldu.

RASHİDA TLAİB ASLEN NERELİ?

Rashida Tlaib, Filistin kökenli bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Detroit şehrinde dünyaya geldi.

RASHİDA TLAİB'İN GÖREVİ NEDİR?

Rashida Tlaib ABD Temsilciler Meclisi'ne üyedir.

Bu meclisin üyeleri halkı halkı temsil ederler. Her eyaletten seçilen üyelerin sayısı o eyaletin nüfusuna bağlıdır.

Temsilciler Meclisi alt meclis olarak görev yapar. ABD'de yasa tasarıları her iki mecliste de tartışılarak onaylanır.

Eğer iki mecliste kabul edilen yasa tasarıları arasında farklar varsa karma bir komisyon kurularak yeni ortaya çıkan yasa önerisi ABD Başkanının onayına sunulur.