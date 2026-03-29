Survivor 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karıştı. Oyun sırasında Seren Ay ve Nisanur arasındaki tartışmada Seren Ay, Nisanur'a fiziksel temasta bulundu. Olay sonrası konseyde konuşan Acun Ilıcalı, verilen kararı açıkladı. Peki, Seren Ay Çetin Survivor'dan diskalifiye mi oldu?

Survivor 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa yaşanan gerginlik damga vurdu. Kırmızı takımda Seren Ay ile Nisanur arasında çıkan tartışma, fiziksel temasa kadar ilerledi. Kırmızı takım, Seren Ay Çetin ve Nisanur arasındaki kavgayı güçlükle ayırdı. Olay sonrası sinir krizi geçiren Nisanur gözyaşlarına boğuldu.



Yaşanan olayın ardından konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, alınan kararı duyurdu. Gelişmeler sonrası gözler Seren Ay Çetin'in yarışmadaki akıbetine çevrildi.





Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı! Seren Ay Çetin Survivor'dan diskalifiye mi oldu?



ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERDİ

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, yaşanan kavga sonrası ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Skandal! İki kadın yarışmacı birbirlerine fiziksel temasta bulunuyorlar. İki yarışmacımızın istemediğimiz görüntüleri oluştu. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı alınan kararı açıkladı! Seren Ay Çetin Survivor'dan diskalifiye mi oldu?

SEREN AY'A NE CEZA VERİLDİ?

Acun Ilıcalı, yaşanan kavga sonrası alınan kararı açıkladı. Ünlü yapımcı, Seren Ay Çetin'e 8 ödülden yararlanmama cezası verildiğini duyurdu.

