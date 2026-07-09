2026 Adli tatil tarihi devam eden vatandaşlar ile avukatlar tarafından temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Mahkemelerin çalışma düzenini etkileyen adli tatil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ile bu süreçte görülecek davalar merak ediliyor.

Yargı sisteminde her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil için geri sayım başladı. Hukuki süreçleri devam eden kişiler, duruşmaların nasıl etkileneceğini, hangi davaların görülmeye devam edeceğini ve yeni adli yılın hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Adli tatil dönemine ilişkin takvim, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuat kapsamında uygulanıyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında uygulanıyor. Buna göre 2026 yılında adli tatil 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Adli tatil dönemi, tüm yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu anlamına gelmiyor. Bu süreçte mahkemelerin iş yükü azaltılırken, kanunda belirtilen istisna kapsamındaki dava ve işler görülmeye devam ediyor. Ayrıca bazı dava ve başvuru süreleri de adli tatil nedeniyle uzayabiliyor. Bu nedenle hukuki süreci devam eden kişilerin dosyalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil tarihi 2026

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?

Adli tatil süresince kanun gereği gecikmesinde sakınca bulunan veya kamu düzenini doğrudan ilgilendiren dava ve işler görülmeye devam ediyor. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri, nafaka davaları, velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin bazı davalar ile işçi alacaklarına yönelik belirli başvurular bunlar arasında yer alıyor. Bunun yanında tutuklu sanıkların yargılamaları ve kanunen acele olduğu belirtilen ceza davaları da adli tatilde görülebiliyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil tarihi 2026

Bunun dışında kalan birçok hukuk davası ise adli tatilin sona ermesinin ardından görülmeye devam ediyor. Ancak her dosyanın niteliği farklı olduğundan, duruşma tarihi veya yasal sürelerle ilgili değerlendirmelerin ilgili mahkeme kararları doğrultusunda yapılması gerekiyor. Sürelerin hesaplanması ve hak kaybı yaşanmaması için vatandaşların UYAP üzerinden dosyalarını takip etmeleri veya hukuki destek almaları öneriliyor.

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