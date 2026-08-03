Türk futbolunun unutulmaz teknik adamlarından Adnan Süvari'nin ismi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026-2027 Süper Lig sezonuna verildi. Göztepe'nin başarılarında önemli pay sahibi olan Ahme Süvari'nin futbol kariyeri, hayatı ve biyografisi merak edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynanacağını duyurdu. Kararın ardından Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden biri olan Adnan Süvari'nin hayatı, futbolculuk kariyeri ve teknik direktörlük dönemindeki başarıları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

Adnan Süvari, 1926 yılında Aydın'da doğdu. Futbola İzmir'de başladı ve uzun yıllar Göztepe forması giydi. Futbolculuğunun yanı sıra İzmir Karması'nda yer aldı. İzmir Yüksek Ekonomi Ticaret Okulu'nda basketbol oynadı. Okulu bitirdikten sonra tekstil mühendisliği öğrenimi yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce Londra'da düzenlenen antrenörlük kursuna katılan Süvari, Türkiye'ye döndükten sonra ilk olarak Karşıyaka'da görev yaptı. Daha sonra Göztepe'de Andras Kuttik'in yardımcılığına getirildi. Kuttik'in ayrılmasının ardından takımın teknik direktörlüğünü üstlendi.

1960'lı yıllarda Göztepe'nin başında görev yapan Adnan Süvari, takımın oyun sistemini 4-3-3 düzeni üzerine kurdu. Aynı dönemde Göztepe, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başarılar elde ederken Avrupa kupalarında da dikkat çeken sonuçlara imza attı.

Süvari yönetimindeki Göztepe, 1968-1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçlar, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki ilk önemli başarıları arasında yer aldı.

1966 yılında Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da antrenör olarak görev alan Adnan Süvari, bir süre hem milli takım hem de Göztepe'deki görevini birlikte yürüttü. 1970 yılında Göztepe'deki görevinden ayrıldı. Aynı yıl teknik direktörlük kariyerini de sonlandırdı.

Futbolun ardından sigortacılık sektöründe çalışan Süvari, Türkiye Futbol Federasyonu üyeliğinde bulundu ve Milliyet gazetesinde köşe yazıları yazdı. Ayrıca 1974 yapımı Uyanık Kardeşler filminde antrenman sahnelerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Adnan Süvari, 6 Haziran 1991'de Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mezarı İzmir Pınarbaşı'ndaki Hacılarkırı Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futboluna yaptığı katkılar nedeniyle 2026-2027 Süper Lig sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynanacağını duyurdu. Süper Lig'in yeni sezonu 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

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