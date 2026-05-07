Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz 2026’da uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) ilişkin detaylar netleşti. Adayların merakla beklediği AGS başvuru sürecinin mayıs ayı itibarıyla başlayacağı bildirildi. Peki, 2026 AGS başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru takvimi belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak sınavın başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini 20 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak açıklandı.

AGS BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer alacak. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM sistemi üzerinden

erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

AGS'DE "EĞİTİM BİLİMLERİ VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ" BAŞLIĞININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihî, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

