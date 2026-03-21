Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan sürüyor. Bu hafta 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji kozlarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda paylaşacak. Maçın yayın bilgileri açıklandı.

Basketbolseverler 21 Mart Cumartesi akşamı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde önemli bir mücadeleye tanık olacak. Sezonun 23. haftasında Bahçeşehir Koleji Anadolu Efes ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın saati ve yayın platformu, lig takipçileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçları genellikle beIN SPORTS üzerinden yayınlanıyor ve bu sezon da aynı şekilde programlanmış durumda.

21 Mart Cumartesi akşamı oynanacak Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşması da beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı izlenebilecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

23. hafta mücadelesi 21 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak. Maç, Bahçeşehir Koleji'nin Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki ev sahipliğinde oynanacak. Ligde 22 maç oynayan Bahçeşehir Koleji, 16 galibiyet 6 mağlubiyetle 38 puan toplayarak ligde 3. sırada yer alıyor. Ligde 22 maç oynayan Anadolu Efes ise 14 galibiyet 8 mağlubiyet ile ligde 36 puanla 5. sırada yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası