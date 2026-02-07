ASKİ 7 Şubat 2026 tarihli Ankara su kesintisi listesinde Yenimahalle, Güdül ve Elmadağ ilçelerinde arıza nedeniyle kesinti yaşandığını duyurdu. İçme suyu şebeke hattında meydana gelen sorunlar nedeniyle bazı mahallelerde gün içinde su verilemeyeceği bildirildi. Vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap ararken ASKİ’nin kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler netleşti. İşte ASKİ kesinti sorgulama ekranı ve Ankara su kesintisi 7 Şubat listesi...

7 Şubat 2026 tarihli Ankara su kesintisi listesine göre Yenimahalle, Güdül ve Elmadağ ilçelerinde yaşanan kesintilerin tamamı akşam saatlerinde sonlanacak. ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi Veysel Satıroğlu Caddesi çevresindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız kesinti uygulanıyor. Aynı şekilde Güdül ve Elmadağ ilçesinde de bazı mahallelerde kesinti sürüyor. İşte, Ankara su kesintisi 7 Şubat 2026 programı...

Ankara su kesintisi 7 Şubat (Yenimahalle, Güdül, Elmadağ) ASKİ kesinti sorgulama ekranı

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 ŞUBAT

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.02.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2026 17:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Güventepe Mahallesi Veysel Satıroğlu Caddesi içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Güventepe Mahallesi Kayalar Mahallesi bir kısmı Ve Barıştepe Mahallesi bir kısmı



GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.02.2026 12:30:00

Tamir Tarihi: 7.02.2026 17:00:00

Detay: Güdül İlçesi: Güneyce Mahallesi Küme Evlerde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Güneyce Mahallesi



ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.02.2026 12:50:00

Tamir Tarihi: 7.02.2026 17:00:00

Detay: İsmetpaşa mh pürlüdede cd içerisindeki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İsmetpaşa Mh bir kısmı.Gümüşpala-Kemalpaşa-Üçevler ve Yenimahalle mh.

Haberle İlgili Daha Fazlası