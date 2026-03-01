Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve maç kadrosu tarafından araştırılıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde eksik oyuncular da dikkat çekiyor. Peki, Antalyaspor-Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Ligde liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, 24. hafta maçında Antalyaspor’a konuk oluyor. Avrupa kupası dönüşü yoğun fikstürle sahaya çıkacak sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar ve kart sınırındaki isimler teknik heyetin kadro planlamasında belirleyici olurken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri netleşti.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, beIN SPORTS 1'den canlı olarak takip edilebilecek. Yayıncı kuruluşun televizyon kanallarının yanı sıra dijital uygulaması üzerinden de karşılaşma izlenebiliyor. Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgileri

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesi bugün saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Ligde 23 hafta sonunda 53 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

