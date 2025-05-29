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Antwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Belçika Pro Lig

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Belçika Pro Lig
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika Pro Lig'de sezonun kaderini belirleyecek karşılaşmalardan biri futbolseverleri bekliyor. Royal Antwerp ile Sporting Charleroi, 2024/25 sezonunun son haftasında kozlarını paylaşacak. Antwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi yayınlanacak, saat kaçta başlayacak merakla araştırılmaya başlandı.

ANTWERP - CHARLEROI MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika Pro Lig’in 2024/25 sezonu final haftasında oynanacak Royal Antwerp - Royal Charleroi mücadelesi, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olacak.

Antwerp - Charleroi maçı Tuttur kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayın ise şifreli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Karşılaşma Belçika’nın önemli statlarından biri olan Bosuilstadion’da oynanacak. Antwerp’in ev sahipliğinde gerçekleşecek önemli mücadeleye ise geri sayım başladı!

Antwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Belçika Pro Lig - 1. Resim

ANTWERP - CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Royal Antwerp ile Royal Charleroi takımları arasında oynanacak kritik karşılaşma, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Final haftasına denk gelen maçın başlama saati ise 19.30 olarak açıklandı.

Belçika futbolunun deneyimli hakemlerinden Erik Lambrechts maçı yönetecek. Her iki ekip için sezonun kapanış niteliğindeki bu akşamki mücadele, hem sıralama açısından hem de prestij anlamında oldukça önemli.

Antwerp - Charleroi maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Belçika Pro Lig - 2. Resim

ANTWERP - CHARLEROI MUHTEMEL 11'LER

Royal Antwerp Muhtemel 11:
Lammens; Riedewald, Odoi, Van Den Bosch, Renders; Doumbia, Praet; Deman, Balikwisha, Scott; Chery

Sporting Charleroi Muhtemel 11:
Delavallee; Petris, Andreou, Keita, Dragsnes; Titraoui, Camara; Rogelj, Heymans, Guiagnon; Stulic

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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