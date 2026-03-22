NOW ekranlarının yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken dizinin fragmanları dikkat çekti. Kadroya Tarık karakteriyle dahil olan sürpriz konuk oyuncu Atakan Çelik'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı Doktor: Başka Hayatta dizisi, her hafta işlediği farklı hikayelerle dramatik yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Yapımını DASS Yapım’ın üstlendiği dizinin bu haftaki bölümünde, başarılı oyuncu Atakan Çelik, Tarık karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyiciyle buluşacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA TARIK KİM, GERÇEK ADI NE?

Doktor: Başka Hayatta dizisinde bu hafta başlayacak olan sürpriz konuk oyuncu döneminin ilk ismi Atakan Çelik oldu. Eşi ve sevgilisi arasında kalan bir hasta olan Tarık’ta; sarılık, kaşıntı, kusma, halsizlik ve sağ omuza vuran mide ağrısı gibi semptomlar dikkat çekiyor. Klinik tablo karaciğere işaret ederken, altta yatan nedenin ne olduğu sorusu hala netlik kazanmış değil. Uzman doktor Toprak Sönmez’in (Bertan Asllani) üstlendiği bu vakada, doğru tanıya ulaşmak için kritik ipuçları değerlendirilmeyi bekliyor.

ATAKAN ÇELİK KİMDİR?

Atakan Çelik, 3 Şubat 1990 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda dünyaya geldi. 183 cm Üniversite eğitimini iktisat bölümünde tamamladı. Yaklaşık 5 yıl sigorta şirketinde görev yapan oyuncu, 2015 yılında BKM Mutfak ile tanışmasının ardından kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. Bu süreçten sonra oyunculuk alanında ilerlemeye karar veren Çelik, sahne ve ekran projelerinde yer almaya başladı.

ATAKAN ÇELİK OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Organize İşler Sazan Sarmalı - 2019 (Film)

Çok Güzel Hareketler 2 - 2019-günümüz

Ramo - 2020

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? - 2021 (film, internet)

Aşk Taktikleri 1 2022 (film, internet)

Aşk Taktikleri 2 2023 (film, internet)

Çok Güzel Hareketler Çocuk - 2024

Doktor: Başka Hayatta - 2026 konuk oyuncu

