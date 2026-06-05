İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için geri sayıma geçti. Binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar öncesinde oturum saatleri, sınav giriş belgeleri ve sınav kuralları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan sınav duyurusuyla birlikte 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek bitirme (final) sınavlarının detayları netleşti. Türkiye genelinde 130 sınav merkezinde yapılacak sınavlar için öğrenciler sınav giriş belgelerini ve oturum bilgilerini kontrol etmeye başladı.

AUZEF FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

AUZEF bahar dönemi bitirme sınavları 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle oturumları şeklinde toplam 3 oturum halinde uygulanacak. Her öğrencinin sınava gireceği saat ve salon bilgisi sınav giriş belgesinde yer alıyor. AUZEF sınavları genellikle sabah oturumları 09.30, öğleden sonra oturumları ise 14.00'te başlıyor. Kesin saat için sınav giriş belgesinde yer alan saat/tarih detaylarını kontrol etmek gerekiyor.

AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor? Sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF sınavlarında çoktan seçmeli dersler için genellikle 20 soru yöneltiliyor ve adaylara her ders için 30 dakika süre veriliyor. Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve sınav giriş belgelerinde yer alan oturum bilgilerini dikkatle incelemeleri gerekiyor.

AUZEF final sınavları saat kaçta başlıyor? Sınav giriş belgesi sorgulama

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

AUZEF öğrencileri sınav giriş belgelerine aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişebiliyor. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden giriş yapan adaylar, sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı alabiliyor.

Sınava girişte öğrenci kimlik kartı zorunlu tutulmuyor. Adayların sınav giriş belgesiyle birlikte T.C. kimlik kartı veya sınav giriş belgesinde belirtilen geçerli resmi kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları yeterli oluyor.

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