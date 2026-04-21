Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu, bölgenin Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Açıklamalarıyla gündem olan Avrupa Komisyonu başkanı Leyen ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen kimdir?

CDU üyesi Alman siyasetçi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen, 8 Ekim 1958 tarihinde dünyaya geldi. 2005 ile 2019 yılları arasında federal hükûmete hizmet vererek Angela Merkel'in kabinesinin en uzun süreli üyesi olmuştur. Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı'dır. Eğitim hayatına Brüksel'deki Avrupa Okulu'nda başladı. Avrupa Okulu, çeşitli dillerde eğitim veren özel bir okuldur. 1971 yılında Almanya'ya dönünce Lehrte Lisesi'nde Fen-Matematik bölümünde okudu. 1976'da Abitur yapan von der Leyen 1977'de Göttingen Üniversitesi ve Münster Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladı. 1980'de iki üniversiteden de mezun oldu. Bu sırada 1978 yılında Londra Ekonomi Okulu'ndan da mezun oldu. 1980'de tıp okumaya karar verdi ve Hannover Tıp Yüksekokulu'na başladı. Yedi yıl sonra pratisyen hekim olarak mezun oldu.

1988 - 1992 yardımcı doktor olarak Hannover Üniversitesi kadın hastalıkları bölümünde çalıştı. 1991'de doktora tezini tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. 1994'te ikiz bebekleri doğunca eğitim hayatını bitirdi. 1991 - 1996 yılları arasında kocası Stanford Üniversitesi'nde çalıştığı için Kaliforniya'da yaşadı. Stanford Üniversitesi'nde misafir konuşmacı olarak işletme bölümünde konuşmalar yaptı.

1998 - 2002 arasında Hannover Üniversitesi Epidemiyoloji, Sosyal Tıp ve Sağlık Sistemleri Araştırması Bölümü'nde fakülte üyeliği yaptı. 2001'de burada Halk Sağlığı üstüne Master yaptı.

Savunma Bakalığı'ndan önce 2009 - 2013 arası Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve 2005 - 2009 arası Aile, Yaşlı İnsanlar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı da yapmıştır. Temmuz 2019'da, Avrupa Zirvesi tarafından gelecekteki Avrupa Komisyonu Başkanı olarak önerildi.

1 Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevine başladı ve bu göreve gelen ilk kadın oldu. Von der Leyen, Time dergisinin 2020 Yılının En Etkili 100 Kişisi listesine dahil edildi.

Kasım 2022'de von der Leyen, Komisyonunun Rusya Federasyonu için bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kurmak için çalışacağını duyurdu. Forbes tarafından 2022 ve 2023'te dünyanın en güçlü kadını seçildi.

