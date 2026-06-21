YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için milyonlarca aday sınav salonlarında ter döküyor. Sınav kuralları, oturum süresi merak edilirken "AYT'de en erken saat kaçta çıkılır, sınav ne zaman bitiyor" soruları sınav günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte AYT oturumuna ilişkin merak edilen detaylar...

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), bugün Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adaylar ve veliler, oturumun süresi, soru dağılımı ve sınavdan en erken çıkış saatine ilişkin detayları araştırıyor.

AYT'nin başlangıç saati 10.15 olsa da sınav binalarına girişler saat 10.00'da sona eriyor. Bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmıyor.

AYT EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

AYT saat 10.15'te başlayacak. İlk 135 dakika ve son 15 dakika sınav salonundan çıkış yasak. Buna göre AYT'den en erken 12.30'da çıkılıyor. Bu süre dolmadan sınavını tamamlayan adaylar, sınav salonundan çıkış yapamıyor.

AYT en erken saat kaçta çıkılır, sınav ne zaman bitiyor? AYT soru sayısı ve sınav süresi

AYT SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

Alan Yeterlilik Testi, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlıyor. Sınav için adaylara toplam 180 dakika süre tanındı. Bu nedenle AYT bitiş saati 13.15 olarak hesaplandı.

AYT SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ

AYT'de adaylara toplam 160 soru yöneltiliyor ve bu sorular dört farklı testten oluşuyor. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru ve Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru bulunuyor.

Adaylar puan türlerine göre ilgili testleri çözebiliyor. Sayısal öğrencileri ağırlıklı olarak Matematik ve Fen Bilimleri testlerine yönelirken, eşit ağırlık adayları Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testlerini çözüyor. Sözel puan türünü hedefleyen adaylar ise Sosyal Bilimler testlerine ağırlık veriyor. Toplam 180 dakikalık süre içerisinde adayların zaman yönetimini doğru yapmaları büyük önem taşıyor.

AYT, YKS'nin puan hesaplamasında belirleyici oturumlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adayların soruları doğru cevaplamasının yanı sıra sınav süresini de verimli kullanmaları gerekiyor.

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