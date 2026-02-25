Balıkesir’de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına ilişkin resmi açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak şehit olan F-16 pilotunun kimliği kamuoyu ile paylaşıldı.

9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkış yapan F-16 uçağıyla irtibatın kesilmesi sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda uçağın düştüğü tespit edildi. Olayda şehit olan pilotun kimliği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

BALIKESİR'DE DÜŞEN F-16 UÇAĞIN PİLOTU KİM?

Balıkesir’de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağı le 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildiğini ve uçağın kaza kırıma uğradığını açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı.

Balıkesirde düşen F-16 uçağın pilotu kim? MSB şehit F-16 pilotunun kimliğini açıkladı

BALIKESİR'DE F-16 UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Teknik inceleme kaza kırım ekibi tarafından yürütülüyor ve sonuçların yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

