TOKİ İstanbul kuraları için geri sayım sürüyor. Sosyal konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, son açıklamaları yakından takip ediyor. Mart ortasında yapılan açıklamalarda TOKİ İstanbul kurası için bayram sonrası işaret edilmişti. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleşecek, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri büyük oranda tamamlandı. İstanbul genelinde 100 bin konutun inşa edileceği proje kapsamında hak sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından açıklanacak isim listesiyle belli olacak. İstanbul TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.



Bayram sonrası işaret edilmişti... İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuç tarihi belli oldu mu?

İSTANBUL KURASI İÇİN BAYRAM SONRASI İŞARET EDİLDİ

İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekimi için takvimde bayram sonrası işaret edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada kura çekimlerinin bayramdan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleştirecekleri bilgisini vermişti.. TOKİ İstanbul kura takvimini Kurum'un sosyal medya hesabından yapacağı açıklamayla duyurması bekleniyor.

İstanbul için ödeme planı:

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksit,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksit

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksit

HAK KAZANAN İSİMLER MART ORTASINDA BELLİ OLDU

Yapılan değerlendirme sürecinin ardından başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. TOKİ İstanbul başvuru sonuçları farklı kategorilere göre yayımlandı. Listelerde şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve üç çocuk ve üzeri aileler gibi kategorilere göre başvurular yer alıyor.

İSTANBUL KURASINA HAK KAZANAN İSİMLER

